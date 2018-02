A Bari la “Giornata di studio sul verde urbano e consumo di suolo”, all’Urban center l’iniziativa promossa da Consulta comunale per l’Ambiente e Politecnico

La Consulta Ambiente del Comune di Bari ha organizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari una “ Giornata di studio sul verde urbano e consumo di suolo” che si terrà domani, martedì 27 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso l’Urban Center via De Bellis per contribuire al dibattito sull’utilizzo del verde pubblico come infrastruttura urbana fondamentale per i servizi ecosistemici e sul consumo di suolo a Bari.

L’incontro che vede la partecipazione di esperti provenienti dal mondo dell’università, dalle associazioni e dall’amministrazione intende contribuire alla divulgazione delle moderne acquisizioni nell’ambito del tema delle reti ecologiche ovvero sistema di aree verdi naturali o costruite dall’uomo per garantire la funzionalità degli ecosistemi e presentare la proposta di legge per l’arresto del consumo di suolo sostenuta dal forum nazionale "Salviamo il Paesaggio". Concluderà i lavori l’assessore all’Urbanistica e Politiche del Territorio, Carla Tedesco che presenterà le “Pratiche, politiche, piani per la rete ecologica della Bari che verrà”. La Consulta Ambiente intende così continuare la sua attività istituzionale in collaborazione con l’amministrazione comunale rivolta a divulgare e stimolare un cambiamento culturale di tutti i cittadini dell’area metropolitana barese finalizzato alla promozione del “sistema del verde” perché venga finalmente considerato una componente fondamentale e non solo elemento di contorno o accessori della città al fine di colorare di verde tutte le aree “grigie” della città.