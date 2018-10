Percorso guidato e spettacolo teatrale al Museo di Corato per la "Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo"

Domenica 14 ottobre torna F@Mu, la Giornata nazionale delle famiglie al Museo, ogni anno centrata su un filo conduttore diverso. L’obiettivo del tema della manifestazione, che l’associazione propone ai musei aderenti, è quello di offrire uno spunto per trattare valori supplementari durante la giornata F@Mu.

“PICCOLO MA PREZIOSO” è quindi il tema proposto quest’anno. Per la F@Mu sono innanzitutto i bambini ad essere piccoli e preziosi e l’evento, organizzato prima di tutto per loro, vuole ricordare ad ognuno di noi quanto la fruizione culturale sia un DIRITTO anche per i più giovani esponenti della nostra società. Ogni museo avrà oggetti della propria collezione “piccoli ma preziosi” ed è per questo che Sistema Museo propone a Corato una visita guidata alle collezioni del Museo della Città e del Territorio alla scoperta degli oggetti “piccoli ma preziosi” in esso custoditi. I piccoli visitatori e le loro famiglie saranno guidati nella ricerca di particolari, dettagli decorativi, oggetti di dimensioni ridotte che grande importanza hanno invece nel racconto complessivo della storia del territorio.

Al termine del percorso guidato i visitatori potranno assistere ad uno spettacolo teatrale di carta (kamishibai) ambientato a Corato, a cura dell’Associazione “lo Scrigno delle Donne”.



L’attività avrà inizio alle ore 17.30. Attività gratuita rivolta a famiglie con bambini dai 5 anni.

È gradita la prenotazione.