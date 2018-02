Il 21 Febbraio si celebra la Giornata Internazionale della Guida Turistica.

In occasione di questa giornata, l’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, organizza per Domenica 25 Febbraio 2018 h 17.30 una speciale visita guidata.

Si avrà modo di ammirare la chiesa di San Salvatore, riaperta il 03 febbraio 2018 e il Museo Diocesano di Monopoli, con i numerosi dipinti che comprendono un periodo che va dal 1400 al 1700.

Luogo d’incontro: h 17.30 presso la Chiesa di San Salvatore.

DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018

H 17.30 CHIESA SAN SALVATORE,

Via San Salvatore, 26 Centro Storico - Monopoli -



Adulti:

€ 8.00 a persona.

Per i ragazzi sino a 18 anni compiuti:

Tot. € 3 a ragazzo.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MAX 25 PERSONE, al seguente numero Cell: +39.391.3674065 o mail: salviamosansalvatore@monopolizzando.it ENTRO DOMENICA MATTINA 25 FEBBRAIO 2018.



Per informazioni:

Cell: +39.3913674065 Facebook: Associazione Amici di San Salvatore

Mail: salviamosansalvatore@monopolizzando.it