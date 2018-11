A Castellana Grotte la conferenza “Storie di successo al femminile – Oltre il glass ceiling”

In occasione dell’edizione annuale della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" - istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 e in onore della quale hanno luogo, in tutti il mondo, eventi dedicati al contrasto alla violenza di genere, l’associazione di promozione sociale ViviCastellanaGrotte rinnoverà il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere.

Sin dal 2013, infatti, il sodalizio è impegnato nella costante attività informativa e nella proposta di pubblici eventi sul tema a cadenza annuale; nelle ultime edizioni, in particolare, si mira a dare vita a manifestazioni che vedano al centro tematiche come l’educazione di genere, il divario nelle possibilità educativo-professionali, gli stereotipi nella comunicazione, l’empowerment femminile, l’emersione di risorse latenti, l’autodeterminazione e lo sviluppo del potenziale personale in ogni campo d’azione. Costante, ad ogni appuntamento, è la volontà di rendere partecipe la popolazione scolastica cittadina dei grandi temi di discussione che gravitano attorno alla data deputata, con gli adatti registri e le idonee modalità. Per l’edizione annuale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castellana-Grotte e il Centro Antiviolenza “Andromeda” di Noci, nei giorni di sabato 24 novembre e lunedì 26 novembre, sono state programmate due iniziative.

Sabato 24 novembre, alle ore 19:00, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Castellana-Grotte, conferenza “Storie di successo al femminile – Oltre il glass ceiling”. Saranno presenti, il sindaco di Castellana-Grotte Francesco De Ruvo, l’assessore comunale ai servizi sociali Maurizio Tommaso Pace, l’assessore comunale alla cultura Giovanni Sansonetti, la dirigente comunale Adriana Mazzarisi, l’amministratrice del Comunità San Francesco Antonia Cairo, la coordinatrice del CAV di ambito “Andromeda” di Noci Angela Lacitignola ed eminenti rappresentanti di impegno al femminile nelle professioni e nelle arti. Tra loro, le castellanesi Annamaria Buongiorno - imprenditrice, Alma Blonda - prima ricercatrice del CNR IIA di Bari e Sara Manghisi, sovrintendente capo della Polizia di Stato presso la Questura di Bari.

Lunedì 26 novembre, in collaborazione con l’I.T.T. “Luigi dell’Erba” diretto da Teresa Turi, presso la sala congressi dell’I.R.C.C.S. ‘’Saverio De Bellis’’ di via della Resistenza a Castellana-Grotte, incontro sull’empowerment femminile con duecentoventi alunne e alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado cittadine, a partire dalle ore 9:00. L’incontro, coordinato da Daniela Lovece, presidente del sodalizio in epigrafe, vedrà la partecipazione di Annalisa Lattarulo, psicologa del CAV “Andromeda”, Maira Casulli, avvocata penalista particolarmente impegnata nella lotta alla violenza di genere. Dopo i saluti del sindaco di Castellana-Grotte Francesco De Ruvo, dell’assessore comunale ai servizi sociali Maurizio Tommaso Pace, dell’assessore comunale alla cultura Giovanni Sansonetti e della dirigente comunale Adriana Mazzarisi, si entrerà nel vivo dell’esperienza. Motivo ispiratore sarà quel “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, edito da Mondadori, che assomma due primati: è il libro più venduto in Italia del 2017 ed è il libro più finanziato nella storia del crowdfunding. Tradotto in più di quaranta lingue, con oltre un milione e mezzo di copie vendute, raccoglie cento biografie di cento donne straordinarie accompagnate da cento illustrazioni di artiste provenienti da tutto il mondo. Al termine della mattinata, verrà fatto dono di copia della prima edizione del volume alle scuole castellanesi partecipanti: la Scuola Secondaria di I grado “Silvia Viterbo”, la Scuola Secondaria di I grado “S.N. De Bellis” e l’I.T.T. “Luigi del’Erba’’ di Castellana-Grotte.

In parallelo, nei luoghi degli eventi si darà luogo alla proiezione di filmati esclusivi, alla proposta di testimonianze e approfondimenti, all’installazione “Zapatos rojos” e a "Donne al lavoro", mostra fotografica del Gruppo fotografico Pro Loco "don Nicola Pellegrino" di Castellana-Grotte.

Il programma di eventi, patrocinato da Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Bari.