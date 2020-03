2^ giornata nazionale per la lotta contro i disturbi alimentari: dal 12 al 15 marzo la fontana di piazza Moro si illumina di lilla

Il Comune di Bari aderisce alla campagna Fiocchetto Lilla promossa da Never give up Onlus, l’associazione impegnata nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell’ alimentazione.

Da domani giovedì 12, e sino a domenica 15 marzo, in occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, la fontana in piazza Moro sarà illuminata di lilla.

I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti. In Italia 2.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea e solo il 10% di loro riesce a chiedere aiuto.