Si terrà martedì 23 gennaio, alle ore 18, negli spazi del Family Lab dell’Ipercoop di Japigia, “Verso la Giornata della Memoria…. dialogando e disegnando con Liliana Carone”. La nota illustratrice disegnerà per grandi e piccini tra il pubblico a partire dalla lettura del brano “Un pugno di terra” tratto dal libro “In punta di stella. Racconti pensieri e rime per raccontare la Shoah”, scritto da Liliana Carone insieme e ad Anna Baccelliere ed edito da Progedit.

Sarà l’occasione per lanciare una campagna di acquisizione libri da donare alla Casa delle bambine e dei bambini per costituire una libreria sui temi della Memoria.