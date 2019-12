I trulli di Alberobello illuminati di verde per la Giornata dedicata agli Scomparsi

Tutti i trulli della zona verde illuminati di verde per mantenere viva la speranza per le famiglie degli “Scomparsi”. Il Comune di Alberobello giovedì 12 dicembre aderirà alla Giornata dedicata agli Scomparsi accendendo di verde tutti i coni dei trulli della zona Monti. L’evento è promosso da Unique Eventi che ha deciso di collaborare con il Comune per questa giornata in segno di sensibilizzazione su questo tema. «Per una sera le luci di Natale del Christmas lights lasceranno spazio al colore verde – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone –. Accogliendo l’invito del vice prefetto vicario, la dott.ssa Riflesso, che ringraziamo per il coinvolgimento, il nostro Comune ha deciso di aderire a questa iniziativa affinché questa piccola luce di speranza possa essere un segnale di vicinanza a tutte le famiglie degli scomparsi perché non si arrendano mai. Ringraziamo Unique Eventi che ha subito accettato la nostra proposta consentendoci di realizzarla». La Giornata dedicata agli Scomparsi è stata promossa dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse. La scelta del 12 dicembre è significativa perché in tale data, oltre 20 anni fa, scompariva nel nulla la madre di due bambini e oltre ad avere una valenza simbolica, rappresenta un’ulteriore occasione istituzionale per realizzare obiettivi sia relazionali, con la vicinanza alle famiglie che vivono il dramma della sparizione dei propri cari, sia operativi attraverso il coinvolgimento fattivo di tutte le realtà territoriali, in ulteriori eccezionali attività di ricerca e sensibilizzazione.