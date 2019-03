Apertura straordinaria del Palazzo dell'Acquedotto per la Giornata mondiale dell'Acqua

Apertura straordinaria, venerdì 22 marzo, Giornata mondiale dell’Acqua, per lo storico palazzo di via Cognetti, a Bari, sede dell’Acquedotto Pugliese. Le raffinate architetture e le splendide decorazioni dell’edificio, realizzate da Cambellotti e ispirate al fascinoso mondo dell’acqua, saranno a disposizione degli appassionati d’arte, che potranno ammirarle in tutto il loro splendore, a partire dalle 15 e sino alle 17,30.

Realizzato nel 1924 su progetto dell’ing. Brunetta, il Palazzo dell’Acquedotto è un monumento alla grande epopea della conquista dell’acqua in Puglia, da sempre in lotta con la scarsità di risorse idriche. Una storia, raccontata con simbolica efficacia e dovizia di particolari dal genio di Duilio Cambellotti, artista romano tra i più fecondi e incisivi della prima metà del Novecento, attraverso una ricca galleria di dipinti murali, sculture, mobili ed altri oggetti decorativi.

L’imponente ingresso di via Cognetti, incorniciato da colonne di marmo e dal pregevole soffitto ligneo, la sala del consiglio con le luminose decorazioni murali; il museo con le scrivanie, i tavoli da disegno, le sedie, gli scaffali, tutti riccamente adornati con simboli che richiamano il mondo dell’acqua, compresi gli scaloni, i corridoi e le vetrate, sono le meraviglie a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscere un’eccezionale pagina dell’architettura e dell’arte pugliese.

Le visite al Palazzo dell’Acquedotto sono gratuite e si effettuano, normalmente (prenotandosi sul portale di Aqp, alla sezione Pianeta Acqua, pagina Palazzo dell’Acqua) il sabato e la domenica mattina. Due i turni: il primo dalle ore 10 alle 11, il secondo dalle 11 alle 12. Le prenotazioni (valide solo dopo aver ricevuto e-mail di conferma) vanno effettuate entro il giovedì precedente il sabato o la domenica scelti.

I tesori dell’Acquedotto Pugliese, si possono ammirare anche restando comodamente seduti a casa. Sul portale di Aqp è disponibile, infatti, il link del virtual tour: non l’ampia galleria fotografica, già fruibile, ma una vera e propria visita virtuale panoramica, che consente di percorrere sale, corridoi e ambienti di rappresentanza del palazzo, e di apprezzarne, a 360°, la bellezza, l’eleganza e lo stile originale. Un vero e proprio inno all’acqua e al suo Acquedotto.

Oltre 40.000 chilometri di reti, 5 potabilizzatori, 184 depuratori, 5 impianti di affinamento, oltre 4 milioni di cittadini serviti, 480.000 controlli annui sulla qualità dell’acqua, 4.500 sensori sulla rete per il telecontrollo dei flussi, costituiscono la realtà che Acquedotto Pugliese ha realizzato nel tempo, a partire dai primi del secolo scorso, e che ancora oggi gestisce.

Numeri che testimoniano la grandezza e l’unicità di Acquedotto Pugliese, tra le società più importanti al mondo nella gestione integrata delle acque, e dell’impegno concreto di quanti vi lavorano per garantire il diritto dei cittadini ad un bene primario e insostituibile qual è, appunto, l’acqua.