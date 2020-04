L’APS Le meraviglie partecipa al flash mob per la Giornata mondiale della risata

Domenica 3 maggio, in occasione della giornata mondiale della risata, l’Associazione di Promozione Sociale Le Meraviglie parteciperà all’iniziativa “Si ride in tutta Italia contemporaneamente”, con una sessione di yoga della risata sulla piattaforma Zoom, che avrà inizio alle 11.

L’iniziativa, che rientra nelle attività della Rete Civica Urbana Carrassi-San Pasquale-Mungivacca, promossa dal Comune di Bari, sarà coordinata da più leader di yoga della risata. Ci saranno sia Elisabetta Tanganelli, Rosy Palmisano e Roberta Cascione dell’APS barese, che Mariella Passaquindici teacher di yoga della risata e partner de Le Meraviglie nel progetto “Una rete più unica che rara”.

Questa sessione della risata si svolgerà in simultanea con altre che saranno proposte in tutta Italia sempre su piattaforme di videoconferenza, in modo da creare un unico appuntamento e un unico cuore ridente. È una sorta di flash mob lanciato dal Laughter Yoga International, il movimento internazionale presieduto dal medico indiano di Mumbay, Madan Kataria, fondatore di questa disciplina che mette insieme dei semplici esercizi fisici con la respirazione e le risate.

Per partecipare a questa speciale sessione di yoga della risata, al termine della quale sarà letta la lettera scritta da Kataria, bisognerà contattare l’APS Le Meraviglia, attraverso la pagina Facebook o al numero 3714332530,in modo da ricevere gratuitamente la password e accedere alla spazio virtuale offerto dalla piattaforma Zoom.

APS Le Meraviglie – Corso Benedetto Croce, 17C – Bari

Infoline: 3714332530