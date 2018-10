Visite oculistiche gratuite a Bari per la “Giornata mondiale della vista”

Giovedì 11 ottobre, in occasione della “giornata mondiale della vista”, su iniziativa della sezione territoriale dell’UICI - Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, sarà operativa a Bari, in prossimità della sede sociale dell’associazione (viale Ennio 54 ), l’unità mobile Oftalmica per sensibilizzare la popolazione e le istituzioni a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva.

Dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 19, grazie alla disponibilità della dott.ssa Stefania Spada, saranno effettuati screening oculistici gratuiti (info: tel. 080 5429082/58).

L’OMS - Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato che la salute visiva deve ricevere un’adeguata attenzione all’interno dei sistemi sanitari nazionali. Sono circa 3 miliardi, in tutto il mondo, le persone afflitte da gravi problemi oculari, esseri umani ai quali si deve garantire l’accesso a cure tempestive e di qualità.

Se non si garantiscono adeguati servizi di prevenzione, cura e riabilitazione visiva a miliardi di persone che accedono nel mondo all’assistenza oftalmica, il numero di coloro che perderanno la vista o diventeranno ipovedenti è destinato ad aumentare inesorabilmente. Anche in Italia la salute visiva deve assumere maggiore rilievo nell’agenda sanitaria pubblica, per evitare che al dramma umano della sofferenza si aggiunga un aggravio di spesa sociale per il bilancio dello Stato.

L’UICI è l’organizzazione, senza scopi di lucro, che da circa cento anni ha il compito di tutelare i diritti dei non vedenti e di promuoverne l’inserimento sociale in ogni ambito del vivere quotidiano, avendo cura, quindi di vigilare sull’inserimento scolastico, lavorativo, sportivo, ecc. La prevenzione della cecità rappresenta, conseguentemente, uno dei cardini dell’attività dell’UICI.

La Sede dell’UICI a Bari si trova in viale Ennio 54 - tel. 080 5429082/58 – e-mail: uicba@uiciechi.it e www.ciecoinvista.it.