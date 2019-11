Giornata Nazionale Alberi, al Museo Ortobotanico di Bari, mostre e incontri culturali a tema

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, presso il Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” si svolgerà una manifestazione con un ricco programma al Museo Ortobotanico di Bari in via Orabona, 4 a partire dalle ore 10.00.

In mattinata sarà allestita la Mostra fotografica “Alberi Monumentali di Puglia” con immagini estratte dalla documentazione per il nuovo "Atlante degli Alberi Monumentali di Puglia", progetto della Società Botanica Italiana finanziato dalla Regione Puglia.

Nel pomeriggio seguiranno alcune relazioni che affronteranno due aspetti particolari del tema albero, ossia uno legato alla scorza degli alberi e l’altro ai chirotteri, tra cui quelli che utilizzano come habitat l’albero o la sua scorza.