Giornata Nazionale A.D.S.I., le dimore storiche di Bari e provincia aprono gratuitamente al pubblico

Sabato 26 e Domenica 27 si potranno visitare gratuitamente 118 dimore in occasione dell’ottava edizione della GIORNATA NAZIONALE A.D.S.I. L’evento rientra nell’ambito della Private Heritage Week, in programma tra il 24 e il 27 maggio con una serie di attività proposte da tutte le organizzazioni europee della European Historic Houses Association – a cui l’A.D.S.I. aderisce – per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale istituito dall’Unione Europea.

BITONTO

Apertura al pubblico con visite guidate di 61 cortili nei giorni di sabato 26 maggio dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e domenica 27 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 22:00

Nel centro storico di Bitonto:

Palazzo Sylos Sersale , piazza Sylos Sersale 3;

, piazza Sylos Sersale 3; Chiostro di S. Pietro Nuovo , Vico Storto S. Pietro Nuovo 6;

, Vico Storto S. Pietro Nuovo 6; Cappella SS Salvatore , via Mozzicugno 9 ;

, via Mozzicugno 9 Cappella de Ildaris , Corte de Ildaris, 6;

, Corte de Ildaris, 6; Loggia Agera, via F. Saponieri ang. Corte de Ildaris;

via F. Saponieri ang. Corte de Ildaris; Chiesa S. Caterina d’Alessandria , via San Rocco, 13;

, via San Rocco, 13; Palazzo Cioffrese , via Amedeo 28;

, via Amedeo 28; Arco Pinto , Corte Pinto ang. Via Amedeo 21;

, Corte Pinto ang. Via Amedeo 21; Palazzo de Ferraris Regna , piazza Cavour 8;

, piazza Cavour 8; Chiesa San Gaetano , piazza Cavour;

, piazza Cavour; Palazzo Sylos Calò , via G. Rogadeo 14;

, via G. Rogadeo 14; Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna” , via G. Rogadeo 14;

, via G. Rogadeo 14; Chiesa del Purgatorio , via G. Rogadeo 17;

, via G. Rogadeo 17; Episcopio Cattedrale , corte Vescovado 3;

, corte Vescovado 3; Cappella Bove – S. Maria della Pietà , via G. Rogadeo 30;

, via G. Rogadeo 30; Palazzo Bove , via G. Rogadeo 46;

, via G. Rogadeo 46; Cappella Rogadeo – S. Anna , via G. Rogadeo 50;

, via G. Rogadeo 50; Palazzo Rogadeo , via G. Rogadeo 52;

, via G. Rogadeo 52; Giardini Palazzo Rogadeo , via G. Rogadeo, 52;

, via G. Rogadeo, 52; Palazzo Giannone Alitti , piazza Cattedrale 23;

, piazza Cattedrale 23; Cattedrale di Bitonto , Piazza Cattedrale;

, Piazza Cattedrale; Succorpo Paleocristiano della Cattedrale , piazza Cattedrale;

, piazza Cattedrale; Cortile San Nicola , Piazza Cattedrale 34;

, Piazza Cattedrale 34; Palazzo de Lerma , piazza Cattedrale 34;

, piazza Cattedrale 34; Chiesa Santa Maria delle Vergini , via Robustina 35;

, via Robustina 35; Palazzo Barone Gentile Sisto , via Robustina 41;

, via Robustina 41; Palazzo Albuquerque , via Maggiore, 19;

, via Maggiore, 19; Chiesa San Leucio Vecchia , Corte San Leucio;

, Corte San Leucio; Cappella dei Misteri , via Ambrosi,16;

, via Ambrosi,16; Chiostro S. Domenico , via Ambrosi;

, via Ambrosi; Palazzo Gentile Labini Sylos , via Ambrosi 42;

, via Ambrosi 42; Casa Martucci Zecca , via Termite 41;

, via Termite 41; Palazzo Bove Planelli , via Termite 17;

, via Termite 17; Palazzo Planelli Sylos , via Planelli 37;

, via Planelli 37; Palazzo Vulpano , via A. Planelli, 51;

, via A. Planelli, 51; Palazzo Santorelli , via V. Rogadeo 35;

, via V. Rogadeo 35; Giardini Pensili , piazza Minerva – via F. Aporti 1;

, piazza Minerva – via F. Aporti 1; Chiesa San Francesco d’Assisi , via F. Aporti 1;

, via F. Aporti 1; Chiostro Medioevale S. Francesco d’Assisi , via Aporti, 1;

, via Aporti, 1; Teatro Traetta , largo Teatro 17;

, largo Teatro 17; Torrione Angioino, piazza Marconi, 8;

Nel borgo ottocentesco di Bitonto:

Casa “F. Berardi” (già dei Veneziani) , via Perrese 4;

, via Perrese 4; Museo archeologico della fondazione de Palo Ungaro , via Mazzini 44;

, via Mazzini 44; Palazzo Pannone Ferrara , piazza Marconi 18;

, piazza Marconi 18; Cantine Palazzo Pannone Ferrara , Piazza Marconi n. 21;

, Piazza Marconi n. 21; Cappella San Matteo , piazza Moro 28;

, piazza Moro 28; Palazzo de Marinis , via Traetta 6;

, via Traetta 6; Palazzo Ventafridda , via Traetta 5;

, via Traetta 5; Palazzo Luise , Piazza A. Moro 36;

, Piazza A. Moro 36; Chiesa San Francesco di Paola , piazza Moro;

, piazza Moro; Palazzo de Michele Rolli Ranieri , c.so V. Emanuele 36;

, c.so V. Emanuele 36; Palazzo Gentile , c.so V. Emanuele 41;

, c.so V. Emanuele 41; Chiostro Istituto “Sacro Cuore” , via Santa Lucia Filippini 23;

, via Santa Lucia Filippini 23; Chiesa San Vito, via Cavallotti;

Nei dintorni di Bitonto: