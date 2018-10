Iniziative e laboratori nei diversi musei cittadini di Ruvo di Puglia per la Giornata Nazionale delle "Famiglie al Museo"

Per il secondo anno anche Ruvo di Puglia aderisce a "F@Mu", la Giornata Nazionale delle "Famiglie al Museo" con iniziative e laboratori nei diversi musei cittadini



Pinacoteca Comunale di Arte Contemporanea



“ʍ il selfie, W l’autoritratto”.

Un viaggio nella rappresentazione del sé dai primi autoritratti fino ai celebri autoscatti dei nostri giorni. Massimo 20 bambini per turno: primo turno ore 10-13 / secondo turno ore 16,30-19).

In collaborazione con la 4D del Liceo Scientifico O. Tedone di Ruvo di Puglia, progetto alternanza scuola-lavoro.



“Soqquadro! Il teatro incontra la pittura”.

L’attività è finalizzata ad avvicinare le famiglie a differenti forme artistiche e ad esplorarne la commistione

Massimo 20 bambini: turno unico ore 10,30-13

A cura dell' Associazione Kuziba Teatro con Rocco Sienese



Per partecipare è necessario portare matite, colori, forbici e altro materiale del genere.



Palazzo Caputi - Museo del Libro, Casa della Cultura



“Con l’indovinello trova il tassello”.

Una divertente caccia al tesoro tra le sale di Palazzo Caputi per avventurarsi nella storia antica del nostro paese.

massimo 20 bambini per turno: primo turno ore 10-13 / secondo turno ore 16,30-19.

In collaborazione con la 4D del Liceo Scientifico “O. Tedone” di Ruvo di Puglia, progetto alternanza scuola-lavoro.



“Cartoon Lab”.

Laboratorio di coproduzione di un cartone animato ideato, scritto e animato dai partecipanti

Massimo 20 bambini: turno unico ore 16,30-19.

A cura di Beatrice Mazzone



La partecipazione a tutti i laboratori è gratuita.

È necessaria la prenotazione telefonica al numero 0803611513, oppure di persona presso il Museo del Libro (via Alcide De Gasperi 26, dal lunedì al sabato ore 10-13, dal lunedì al giovedì ore 16-18, sabato ore 16-19) oppure scrivendo a biblioteca@comune.ruvodipuglia.ba.it.



