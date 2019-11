Giornata nazionale della Romania: cultura, musica e artigianato rumeno nella sala consiliare della Città metropolitana di Bari

Martedì 26 novembre, a partire dalle ore 16.30, nella sala consiliare della Città metropolitana di Bari, si terrà la Giornata nazionale della Romania, promossa dall'associazione europea TraciaLand Italia, con la presidente Monica Irimia, ed il patrocinio del Comune di Bari.

A 101 anni dalla formazione dello stato nazionale romeno moderno la comunità rumena barese festeggerà l’anniversario con una giornata ricca di iniziative, tra cultura, musica e artigianato, che ruoteranno intorno alla figura femminile.

L'evento si apre con la presentazione del romanzo “Io non ho sbagliato” di Onofrio Pagone, giornalista e scrittore, che dialogherà con Corrado Petrocelli, rettore dell'Università degli Studi di San Marino. Il libro racconta la storia vera di una giovane donna rumena che lascia la sua terra per giungere in Italia fra tante vicissitudini.

A seguire l'esibizione della cantante rumena Lia Lungu, artista folcloristica tradizionale, riconosciuta a livello internazionale, nonché giornalista per la stampa rumeno-americana, impegnata da anni in azioni umanitarie che canterà brani del repertorio classico.

Spazio, poi, alla creatività di Daniela Ababe che presenterà la sua collezione, fra cui le camice ricamate a mano chiamate "Ia", elemento simbolo dell'abbigliamento rumeno tradizionale, portato in auge dalla regina Maria di Romania nel 1800.

Sfileranno, infine, donne di diversa nazionalità del gruppo "Le Mamme del Mondo", indossando capi antichi di collezioni private.

Interverranno Ines Pierucci, assessore alle Politiche culturali del Comune di Bari, Micaela Paparella, consigliera delegata alla valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Bari, Francesca Pietroforte, consigliera della Città metropolitana di Bari e Otilia Magheru, referente della delegazione di Bucarest. Presenterà la giornalista, Maria Cristina De Carlo, con l’interprete di lingua rumena, Nicoleta Teodorescu.