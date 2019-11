Giornata Nazionale per la Malattia di Parkinson, all'Ospedale Di Venere incontri e attività di formazione gratuti

In occasione della giornata nazionale per la malattia di Parkinson il personale sanitario dell’Ospedale “Di Venere” di Bari Carbonara, organizza il 30.11.19 un evento gratuito dalle ore 9:30 alle 13:00 presso l’Ospedale “Di Venere”. La mattina è rivolta prevalentemente ad i pazienti affetti da Parkinsonismi e loro familiari per svolgere attività di informazione in merito alla suddetta patologia.

Dalle ore 9:30 alle ore 10:00 I medici specialisti neurologi daranno informazioni sul Centro per diagnosi e cura dei Parkinsonismi dell’Ospedale “Di Venere” presso l’ambulatorio situato al primo piano della palazzina della nefrologia (di fronte al Pronto Soccorso).

Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso l’ Aula delle Scienze Infermieristiche (posteriormente al Bar dell’Ospedale) si svolgerà il seminario “Stile di vita e Parkinson”. Gli argomenti trattati saranno: la Malattia di Parkinson: insidie diagnostiche e variabilità clinica; testimonianza di un paziente: la reazione alla diagnosi; disturbi urinari nella malattia di Parkinson; modificare lo stile di vita per modificare la malattia: sports e alimentazione; il ruolo della fisiochinesiterapia nella Malattia di Parkinson. Seguirà dalle ore 12:30 alle 13:00 il question time. Parteciperanno i volontari dell’”Associazione Parkinson Puglia Onlus”.

Numeri di telefono utili: U.O.C. Neurologia 0805015435