Giulio Scarpati e Valeria Solarino al Taetro Traetta di Bitonto in "Una Giornata Particolare"

Un ambiente chiuso, due storie umane che si incontrano in uno spazio comune in cui sono “obbligate” a restare, prigionieri. Fuori il mondo, la Storia, di cui ci arriva l’eco dalla radio. Un grande evento che fa da sfondo a due piccole storie personali, in una giornata che sarà particolare per tutti: gli Italiani che festeggiano l’incontro tra Mussolini e Hitler, senza sapere quanto fatale sarà per i destini del Paese.Unità di tempo, unità di luogo. Due personaggi che, grazie al loro incontro, cambiano, scoprono una parte nuova di se stessi, modificano il loro sguardo sulla realtà che li circonda. Antonietta, grazie a Gabriele, mette in discussione le sue certezze sul regime, acquisendo sicurezza. Gabriele, omosessuale e costretto tutta la vita a fingere, finalmente con Antonietta esce allo scoperto.

Autori dell’opera originaria Ettore Scola e Ruggero Maccari

regia Nora Venturini

adattamento teatrale Gigliola Fantoni

con GIULIO SCARPATI e VALERIA SOLARINO

e con Matteo Cirillo, Paolo Giovannucci, Anna Ferraioli,

Paolo Minnielli, Federica Zacchia

scena Luigi Ferrigno

costumi Marianna Carbone

luci Raffaele Perin

video e suoni Marco Schiavoni



Una produzione Compagnia Teatrale Gli Ipocriti

Lo spettacolo è dedicato dalla Compagnia al grande regista e sceneggiatore Ettore Scola

INFORMAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI



Presso Botteghino Teatro Traetta Bitonto

Teatro Tommaso Traetta

Largo Teatro, 17 - Bitonto (BA)

Tel. 080.3742636



Orari Apertura: dal martedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 nei giorni di recita dalle ore 18:00 fino all'inizio dello spettacolo.



Comune Di Bitonto

Ufficio Comunicazione e Informazione

tel. 080.3716105

www.comune.bitonto.ba.it

www.parcodellearti.it



Per tutti gli spettacoli in programmazione al Teatro Traetta è previsto l’allestimento nella sala Foyer di una diretta dello spettacolo che si svolge nella sala teatrale, a cui possono accedere al prezzo simbolico di € 1,00 i giovani studenti delle scuole superiori fino ad esaurimento posti (fissati in n. 50).



ACQUISTO ON-LINE

su circuito www.bookingshow.it

attraverso sito del Teatro Pubblico Pugliese