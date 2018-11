Alberobello scende in piazza per la Giornata Mondiale del Diabete

Anche Alberobello per la Giornata Mondiale del Diabete. La Capitale dei Trulli parteciperà alle iniziative organizzate in occasione della ricorrenza istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation IDF e dalla Wold Health Organization per la prevenzione e la diffusione delle informazioni sul diabete. Per l’occasione, dal 10 novembre e fino a domenica 18, il Trullo Sovrano viene illuminato di blu ogni sera in collaborazione con Unique eventi e domenica 18 novembre, in piazza del Popolo, dalle 10.00 alle 13.30, sarà celebrata la Giornata Mondiale del Diabete. Per tutta la mattinata di domenica Piazza del Popolo ospiterà l’Unità mobile di emergenza con i farmacisti volontari per la Protezione Civile che effettueranno lo screening gratuito alla popolazione. Ci saranno inoltre i Paradontologi iscritti SIDP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia) per una campagna di prevenzione sulle paradontopatie. Saranno presenti il dott. Michele Antuofermo e la dott.ssa Roberta Lupoli, in rappresentanza dell’Ordine dei Farmacisti, la dott.ssa Elvira Piccinno, diabetologa dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, gli Odontoiatri dott. Raffaele Cavalcanti e Claudio Di Gioia e la dott.ssa Lucia Vitale della APGD (Associazione Pugliese per l’aiuto al Giovane con Diabete). La Giornata del Diabete, con oltre 500 eventi programmati in Italia e più di 30 in Puglia, vede il coinvolgimento dei diabetologi della SID (Società Italiana di Diabetologia), SIEDP e delle associazioni di persone con diabete. Gli eventi nella città di Bari sono coordinati dall’Unità Operativa dell’Università di Bari di Endocrinologia (prof. Francesco Giorgino) e dalla sezione pugliese della Società Italiana di Diabetologia (prof. Luigi Laviola) con i diabetologi del Policlinico e dell’Ospedale Giovanni XXIII (dott.ssa Elvira Piccinno, dott.ssa Marcella Vendemiale, dott.ssa Clara Zecchino, dott.ssa Maria Felicia Faienza), con il contributo prezioso della Associazione Diabetici Baresi Onlus e della APGD (Associazione Pugliese per l’aiuto al Giovane con Diabete), con il patrocinio del Comune di Bari e dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani.