''Forme, colori e voci da altri mondi'', conoscere e valorizzare la presenza dei migranti

Il Museo Civico di Bari, in collaborazione con la Caritas Diocesana Bari - Bitonto e la "Squola" Penny Wirton di Bari, in occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato, indetta dalle Nazioni Unite, propone per il 20 giugno, a partire dalle ore 17:00 alle ore 20.00, l'evento Forme, colori e voci da altri mondi, un momento di incontro con la Città per far conoscere e valorizzare la presenza dei migranti sul nostro territorio attraverso elementi di narrazione che verranno espressi in diverse forme artistiche attingendo alle culture di provenienza, così da favorire occasioni di scambio reciproco.

- Performance di pittura I nostri sguardi sulla città a cura del gruppo "Pittori in…LIBERTA’", guidato da Angela Celi, che nasce con il desiderio di conoscere i colori, le immagini e le emozioni che i ragazzi e le donne della "Squola" Penny Wirton si portano dentro.

- Presentazione del libro Le storie fanno la storia. Una breve raccolta di storie della scuola di lingua italiana per stranieri Igino Giordani - Centro di accoglienza Don Vito Diana della Caritas Diocesana Bari - Bitonto

- Presentazione dell’Itinerario multiculturale #weareinlibertà, guidato da alcuni studenti della "Squola" Penny Wirton, che si svolgerà nelle giornate del 22, 29 giugno e 6 luglio con partenza alle ore 17:00 da piazza del Redentore, per terminare al Fortino nel centro storico. #weareinlibertà è una comunità nata un anno fa grazie al percorso di formazione e pratiche mutualistiche tra Free walking tour Bari e un nucleo di volontari che abbracciano la pedagogia della "Squola" Penny Wirton come proposta di vita ed impegno sociale.

- Lettura Storie da altri mondi. Gli studenti della Penny Wirton leggeranno poesie e fiabe della loro tradizione letteraria. L’obiettivo che si è perseguito attraverso il laboratorio di lettura "corretta ed espressiva" nella lingua italiana, è stato quello di rinforzare la competenza della lingua italiana da parte degli studenti e mantenere vivo in loro il legame con la propria terra e la propria cultura.

Durante l'evento saranno esposti nella sala conferenze i lavori realizzati dagli studenti “Pittori in…Libertà” nel corso dell'anno.

Evento gratuito.

Per info info@museocivicobari.it, 0805772362