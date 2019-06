A Casamassima la quattordicesima edizione della ‘Giornata dello Sport’

Piazza Aldo Moro come un grande stadio, un palazzetto dello sport a cielo aperto. È in programma l’8 giugno prossimo, nel cuore del centro cittadino, la quattordicesima edizione della ‘Giornata dello Sport’, l’evento organizzato dal Coni, il comitato olimpico nazionale italiano, del quale sarà protagonista anche Casamassima. Tanti gli appuntamenti in programma, con dimostrazioni di pallavolo, tennis tavolo, mountain bike, karate, pallacanestro, atletica leggera, calcio, ginnastica artistica.

Alla manifestazione infatti – fortemente voluta e patrocinata dall’amministrazione comunale – prenderanno parte le associazioni cittadine Ennio Cristofaro (tennis tavolo), Karate club, Maxima bike, Maxima volley, Dinamo basket, Amatori atletica Emanuele Manzari, La Fenice (atletica), Atletico Casamaxima (calcio), Vincenzo De Cataldo (ginnastica). Ci saranno anche il sostegno e la collaborazione dei ragazzi del Servizio civile nazionale e dell’associazione MentiCreattive.

Il programma della giornata, rivolta a bambini, bambine, ragazzi e ragazze tra i 6 e i 12 anni, prevede il raduno in piazza Aldo Moro alle 16, una passeggiata collettiva alle 16.30, lungo corso Umberto, corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele e ritorno in piazza Moro, quindi l’inizio delle attività sportive alle 17. Alle 18.30 premiazione, sorteggio a premi e saluti finali.

La mattina inoltre, a partire dalle 9, torneo di calcio a 5 presso l’Asd club ‘Jair’ rivolto agli studenti delle scuole elementari e organizzato dall’associazione Atletico Casamaxima.

Per le iscrizioni alla manifestazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio sport del Comune, in via Fiorentini 7,al secondo piano dove hanno anche sede i servizi sociali. Al momento delle iscrizioni stesse, i partecipanti riceveranno una maglietta dedicata all’evento – sulla quale sono stampati elementi caratterizzanti del territorio casamassimese – e una pettorina con il numero identificativo di ogni singolo atleta.