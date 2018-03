L’Asd Kimuchi Rutigliano organizza con gli Assessorati comunali alla Cultura e alle Politiche Sociali una Giornata teorica e pratica dedicata alla difesa della donna, in programma Giovedì 8 Marzo nella sua sede di via Due Pozzi n. 77.

Interverranno all’incontro, condotto dal giornalista Gianni Capotorto, il sindaco di Rutigliano Roberto Romagno, il presidente dell’Asd Kimuchi Graziano Gassi, l’assessore alle Politiche sociali Graziana Tagarelli, il comandante della Polizia Locale Francesco Vita, l’avvocato esperto in Diritto sportivo Michele Signorile, l’assistente sociale della «Rete dei centri antiviolenza SanFra» Cecilia Teofilo, l’esperto in strategie anti-aggressione Domenico De Giglio.

Parteciperà l’associazione Donne Inprimopiano con il video musicale «Mai più silenzi ma consapevolezze» e lettura di manoscritti di donne tratti dalla raccolta «Lo scrigno delle donne» diTina Rutigliano.

Dimostrazione pratica di tecniche di difesa personale curata dai maestri Rosa Gassi (insegnante tecnico di Judo, Pancrazio Athlima, difesa personale), Vito Gassi (insegnante tecnico di Judo, Pancrazio Athlima, difesa personale), Giuseppe Santorsola (insegnante tecnico di Karate, Metodo Globale di Autodifesa, Pancrazio Athlima, difesa personale).

La partecipazione è libera.