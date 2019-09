Giornate Europee del Patrimonio: a Bari e provincia 'Arte, Cultura e intrattenimento'

Sabato 21 e domenica 22 settembre si celebrano in tutta Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio che nell’edizione 2019 sono ispirate al tema “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”.

“Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento” interpreta lo slogan “Arts and entertainment” individuato in sede europea per gli European Heritage Days e rappresenta un’occasione per riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione.

Il Polo Museale della Puglia aderisce a questa importante iniziativa coinvolgendo nella manifestazione l’intera rete museale e proponendo un ricco calendario di attività destinate a tutti i tipi di pubblico.

Per sabato 21 settembre visite guidate ed iniziative speciali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura del Polo, cui si accederà con orari e costi ordinari nel corso delle giornata, mentre la sera i siti resteranno eccezionalmente aperti al pubblico al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Domenica 22 settembre il Polo Museale della Puglia aderisce all’iniziativa #iovadoalmuseo, offrendo accesso gratuito a tutti i suoi siti a pagamento e presentando un denso programma di eventi qui di seguito illustrato.

PROGRAMMA

CASTELLO SVEVO DI BARI

Sabato 21 settembre

Dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo accesso al pubblico alle ore 22.00) - Apertura straordinaria serale con biglietto di ingresso al costo simbolico di € 1,00

Dalle ore 20.00 alle ore 21.30 – Concerto Balducci-Santoro dedicato al Maestro Morricone

Un concerto dedicato al Maestro Ennio Morricone e ad alcune delle sue musiche più rappresentative che da oltre mezzo secolo si muovono attraverso i più disparati generi musicali, passando con versatilità dall’essere sinfonie essenzialmente ancorate alla tradizione a composizioni di respiro avanguardistico.

Con Domenico Balducci al pianoforte e attraverso la ‘narrazione’ e la guida all’ascolto di Nicola Santoro, si ripercorrerà una parte della prolifica carriera del compositore premio Oscar, senza dubbio il più celebre creatore di colonne sonore della storia del cinema, dagli esordi nel 1955 come arrangiatore di musica leggera fino alla collaborazione con Sergio Leone che ebbe inizio nel 1964.

Tra i brani scelti, i più rappresentativi della grande storia del cinema italiano e internazionale: A Mozart Reincarnated, La leggenda del pianista sull’oceano, Once upon a time in America, Cinema Paradiso, Deborah’s theme, Chi mai, C’era una volta il west, Gabriel’s oboe, Se telefonando, Giù la testa, Metti una sera a cena.

Domenica 22 settembre

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 – Performance teatrale dell’Associazione “Le mani incatenate”

Apertura in orario ordinario con ingresso gratuito per l’iniziativa #iovadoalmuseo

Torna al Castello l’Associazione “Le mani incatenate”, ex compagnia teatrale barese costituita da performers sordi attiva sin dal 2000, nata dalla lunga esperienza personale di Michele Caiati, in qualità di maestro d’arte, a cui si è aggiunto Dario Palazzo con il suo estro e la sua creatività.

Il nome dell’Associazione ricorda quanto accaduto al “Congresso di Milano” nel Settembre del 1880, durante il quale venne proibito l’uso del linguaggio dei segni nelle scuole, imponendo l’oralismo come unico metodo di istruzione ed escludendo di fatto i sordi dalla possibilità di imparare. “Le mani incatenate” è impegnata in spettacoli in tutta Italia e all’estero per sensibilizzare e contrastare la cattiva informazione sulla vita della comunità sorda.

Alle ore 17.00 avrà inizio lo spettacolo con il racconto de “Il mio cammino verso la comunità sorda”, autobiografia edita nel 2014, in cui Dario Palazzo – primo scrittore sordo pugliese – descrive il senso di estraneità durante il suo percorso, pervaso di ostacoli e pregiudizi, in un mondo che riscoprirà solo apparentemente distante dal suo.

Seguirà la rappresentazione teatrale dal titolo “Nella bottega d’arte, i silenzi si illuminano con i colori”: ambientata nel Medioevo, la performance illustra il lavoro in una bottega d’arte che rinasce grazie alle straordinarie capacità di artisti sordi. Al fianco dei due attori, un interprete tradurrà simultaneamente il linguaggio gestuale in linguaggio parlato. Infine, Michele Caiati concluderà con una toccante interpretazione della preghiera laica di Erri de Luca, invitando il pubblico ad una riflessione sul più ampio tema dell’accoglienza.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI ALTAMURA

Sabato 21 settembre

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - Presentazione del progetto “ViSTA - Virtual and Social heritage Tour Application”

Riproduzione e fruizione virtuale delle risorse ambientali e culturali mediante Virtual tour per arricchire le attività didattiche e favorire gli utenti diversamente abili.

Ore 19.00 – “UNO, DUE,TRE… ARTE! Cultura e Intrattenimento! RIABILITAZIONE A REGOLA D’ARTE!”

Presentazione dei progetti “Cartoon” e “Fumettando” organizzati dalla cooperativa Auxilium, allo scopo di promuovere nuovi percorsi di riabilitazione inclusivi.

Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo accesso al pubblico alle ore 22.30) - Apertura straordinaria serale

Domenica 22 settembre

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (ultimo accesso al pubblico alle ore 13.00)

Il pubblico potrà ancora ammirare l’esposizione dei progetti “ViSTA - Virtual and Social heritage Tour Application” e “UNO, DUE,TRE… ARTE! Cultura e Intrattenimento! RIABILITAZIONE A REGOLA D’ARTE!”

GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA “GIROLAMO E ROSARIA DEVANNA”

Sabato 21 settembre

Ore 11.00 - Visita guidata e laboratorio didattico

In collaborazione con la cooperativa Anthropos

Ore 20.30 - 21.30 - 22.00 - Visite guidate all’esposizione

Esposizione di alcune opere del Museo opportunamente selezionate sulla base del potenziale comunicativo in esse contenuto idoneo a consentire, con particolare riguardo, l’inclusione di individui soggetti a problematiche cognitive e psico-sensoriali.

A tale scopo saranno predisposte visite guidate in collaborazione con la qualificata cooperativa Anthropos attiva da anni sul territorio, e laboratori supportati da materiali didattici idonei (disegni, grafici delle opere da colorare, scomporre e ricomporre).

Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo accesso al pubblico alle ore 22.30) - Apertura straordinaria serale

Domenica 22 settembre

Ore 11.00 - Visita guidata e laboratorio didattico

In collaborazione con la cooperativa Anthropos

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI GIOIA DEL COLLE

Sabato 21 settembre

Ore 20.00 - Proiezione di un cortometraggio dal titolo “L’ultima scelta” che si inserisce nel periodo storico che va dal 1982 al 1993, contrassegnato da diversi fatti di cronaca legati alla criminalità organizzata (mafia), romanzando una storia di amore e amicizia, ispirata alla figura carismatica del capitano Ultimo, Sergio De Caprio.

Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo accesso al pubblico alle ore 22.30) – Apertura straordinaria serale con biglietto di ingresso al costo simbolico di € 1,00



Domenica 22 settembre

Ore 09.30 - 11.45 - 17.00 - Visita guidata al Museo Nazionale Archeologico e Castello di Gioia del Colle.

(Attività a tariffa agevolata)

Ore 11.45 - Caccia al Tesoro per bambini presso il Museo Nazionale Archeologico e Castello di Gioia del Colle (in concomitanza della visita guidata).

(Attività a tariffa agevolata)

Il sito sarà aperto in orario ordinario con ingresso gratuito per l’iniziativa #iovadoalmuseo, mentre le attività saranno a pagamento.

Per info e prenotazioni tel 080 3491780 mail castello.gioiadelcolle@ novaapulia.it

PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE

Sabato 21 settembre

Ore 20.45 - Esibizione nell'ambito del progetto Dialoghi con Leucò che consiste in composizione e musica sperimentale con chitarra elettrica, percussioni, voce ed elettronica. Una lettura accompagnata dalla musica, tutto dal vivo, di alcuni dialoghi tratti dall' opera di Pavese, servendosi di un proiettore e di un telo per accompagnare lo spettatore nella comprensione del testo attraverso ombre cinesi, costruite sempre dal vivo.

Durata: 1h e 15min.

Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo accesso al pubblico alle ore 22.30) - Apertura straordinaria serale con biglietto di ingresso al costo simbolico di € 1,00

Domenica 22 settembre

Ore 10.00 - 11.45 - Visita guidata al Parco Archeologico di Monte Sannace

(Attività a tariffa agevolata)

Ore 17.00 - Scavi aperti. Ultime scoperte a Monte Sannace - Comunicazioni sulle recenti scoperte e visita guidata al cantiere di scavo archeologico condotto, a partire dal 9 settembre, dalla Scuola di Specializzazione in beni archeologici dell’Università di Bari. A cura del Polo e dell’Università di Bari.

Il sito sarà aperto in orario ordinario e dalle 16.00 alle 20.00 con ingresso gratuito per l’iniziativa #iovadoalmuseo, mentre le attività saranno a pagamento.

Per info e prenotazioni tel. 080 3483052 mail pm-pug.parcomontesannace@ beniculturali.it

MUSEO NAZIONALE JATTA

Sabato 21 settembre

Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo accesso al pubblico alle ore 22.30) - Apertura straordinaria serale

Dalle ore 20.00 alle ore 22.30 - Immagini senza forma, visita guidata all'esposizione temporanea del dipinto ottocentesco del cratere delle Leucippidi della Collezione Jatta

Domenica 22 settembre

Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (ultimo accesso alle ore 13.30) - Apertura straordinaria al pubblico

Ore 11.00 - Incontro Immagini senza forma a cura della dott.ssa Giuseppina Gadaleta (Università degli Studi di Bari)

Per info tel. 080 3612848 mail pm-pug.museoruvo@ beniculturali.it

MUSEO NAZIONALE E PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA

Sabato 21 settembre

Ore 9.00 - Un tuffo nell’archeologia - Visita guidata al porto ed al litorale di Egnazia ed attività di snorkeling a cura di Nova Apulia

Per info e prenotazione tel. 080 4829742, mail museo.egnazia@novaapulia.it

Ore 10.00 – Illo tempore, Archeo – quiz itinerante con visita guidata al Parco Archeologico ed al Museo, a cura di Nova Apulia

Per info e prenotazione tel. 080 4829742, mail museo.egnazia@novaapulia.it

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Workshop promossi nell’ambito del progetto “NEXT HERITAGE Metodologie e tecnologie per un nuovo rapporto tra pubblico ed eredità culturale”- POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Due le tematiche affrontate:

- Patrimonio culturale - studio e interpretazione: i beni culturali: dallo studio all’interpretazione

- Patrimonio culturale - condivisione e partecipazione: modelli di conservazione e valorizzazione per la fruizione dell’eredità culturale.

Ore 11.00 e ore 12.00 - Gli scavi in diretta - Ultime scoperte ad Egnazia - Comunicazioni sulle recenti scoperte e visita guidata al cantiere di scavo archeologico condotto, a partire dal 3 settembre, dall’Università di Bari, Dipartimento di Studi Umanistici. A cura dell’Università di Bari.

Ore 16.00 - Visita guidata al Parco Archeologico ed al Museo a cura di Nova Apulia.

Per info e prenotazione tel. 080 4829742 mail: museo.egnazia@novaapulia.it

Ore 20.15 - Quartetto d’Archi Gershwin, concerto per due violini, viola e violoncello.

Musiche da Bach a Henry Mancini, a cura dell’Associazione Culturale Misurecomposte

Dalle ore 20.00 alle ore 23.00 (ultimo accesso al pubblico alle ore 22.30) - Apertura straordinaria serale con biglietto di ingresso al costo simbolico di € 1,00