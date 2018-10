Giornate Fai d'autunno a Gravina: visita alla "Chiesetta Santa Maria degli Angeli e alla Fontana Madonna della Stella"

Ritorna l'appuntamento con la bellezza. Sabato 13 e domenica 14 ottobre tornano le Giornate FAI di Autunno.

Anche il Gruppo FAI di Gravina in Puglia ha voluto offrire uno stralcio di bellezza, donandovi la visione di due luoghi intrisi di fascino, storia, cultura e appunto di “bellezza”.

Per il prossimo fine settimana gli Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S.S. IT "V. Bachelet" di Gravina in Puglia vi guideranno alla scoperta di due meravigliosi siti:

1. CHIESETTA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI

ORARIO:

- Sabato: 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 18:00)

- Domenica: 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 18:00)

VISITE A CURA DI: Apprendisti Ciceroni I.I.S.S. IT "V. Bachelet" Gravina in Puglia

VISITE IN LINGUA STRANIERA: Inglese, Francese

Presso il Bastione Medievale Mostra fotografica a cura di Carlo Centonze

Una storia tutta da raccontare: La chiesetta di Santa Maria degli Angeli è un tipico esempio di architettura rupestre ortodossa scavata interamente nel tufo; è situata sotto la strada che porta al ponte viadotto della fontana la stella. Ricavata nella parte scoscesa della "Gravina" è ' una piccola, ma graziosa chiesa, ha tre navate ed è divisa da tre pilastri terminanti in tre absidi. Il presbiterio è sopraelevato e delimitato da iconostasi, ha al centro il plinto dell'altare. L'abside centrale conserva tracce ancora visibili di un affresco che riproduce il Cristo Pantocratore benedicente. L'abside di destra conserva tre croci di tipo greco. Nei pilastri e nei muri laterali ci sono varie nicchie per le lucerne. A sinistra dell'ingresso vi è una piccola cisterna. Lungo le pareti sono visibili tracce di sedili. E' unica chiesa rupestre ad aver conservato nell'abside centrale l'ara che veniva utilizzata per la distribuzione dell'Eucarestia ai fedeli. Probabilmente fu realizzata tra il VIII ed il IX secolo.

1. FONTANA MADONNA DELLA STELLA

ORARIO:

- Sabato: 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 18:00)

- Domenica: 09:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso 18:00)

VISITE A CURA DI: Apprendisti Ciceroni I.I.S.S. IT "V. Bachelet" Gravina in Puglia

VISITE IN LINGUA STRANIERA: Inglese, Francese

Presso il Bastione Medievale Mostra fotografica a cura di Carlo Centonze

Una storia tutta da raccontare: Il ponte viadotto-acquedotto di Gravina in Puglia fu costruito per una duplice funzione: quella di collegamento e quella di rifornimento di acqua. Infatti attraverso un sistema di condutture sotterranee, sfruttando la forza gravitazionale l'acqua passava da una parte all'altra del ponte permettendo l'approviggionamento idrico di due "piloni" che sono presenti nel sito.