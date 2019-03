Giornate Fai di Primavera, torna il weekend dedicato al patrimonio culturale italiano

Lo splendido paradosso della bellezza italiana è l’essere insieme quotidiana e straordinaria, a volte sontuosa ed esplicita, altre nascosta e ferita, ma sempre così profondamente nostra da definire chi siamo e ricordarci gli innumerevoli intrecci che hanno tessuto le nostre origini, lasciando impronte nel nostro patrimonio culturale quasi fossero indizi. Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 il FAI invita tutti a partecipare alle Giornate FAI di Primavera per guardare l’Italia come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale Ponte tra culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo.

Giunta ormai alla 27ª edizione, la manifestazione si è trasformata in una grandiosa festa mobile per un pubblico vastissimo, che attende ogni anno di partecipare a questa straordinaria cerimonia collettiva, appuntamento irripetibile del nostro panorama culturale che a partire dal 1993 ha appassionato quasi 11 milioni di visitatori. Anno dopo anno le Giornate FAI di Primavera superano se stesse: questa edizione vedrà protagonisti 1.100 luoghi aperti in 430 località in tutte le regioni, grazie alla spinta organizzativa dei 325 gruppi di delegati sparsi in tutte le regioni – Delegazioni regionali, provinciali e Gruppi Giovani - e grazie ai 40.000 Apprendisti Ciceroni. Centinaia di siti e migliaia di persone che l’anima del FAI accende, prendendo per mano tutti e accompagnando gli Italiani a specchiarsi nella stupefacente varietà del Paese più bello, aprendo luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in questo weekend, durante il quale è possibile sostenere la Fondazione con un contributo facoltativo o con l’iscrizione.

A Bari e nella Provincia

IL PALAZZO DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE AD ALTAMURA

BANCA D'ITALIA A BARI

CHIESA E CONVENTO DI SANTI COSMA E DAMIANO A CONVERSANO

CHIESA E MONASTERO DI SAN BENEDETTO A CONVERSANO

LA CHIESETTA NEVIERA DI SAN MAGNO A CORATO

LA NECROPOLI DI SAN MAGNO A CORATO

LA 'PESCARA DEGLI ANTICHI' A CORATO

IL PALAZZO MESSERE E LE NOBILI DIMORE DI VIA M. DEGLI ANGELI A GIOVINAZZO

COMPLESSO CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI A GRAVINA IN PUGLIA

IL PONTIFICIO SEMINARIO PIO XI A MOLFETTA

GROTTA DI SANT'ORONZO A TURI