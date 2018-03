Tornano le Giornate Fai di Primavera dedicate alla bellezza del nostro Paese da scoprire e da proteggere

Da 26 anni la più grande festa di piazza dedicata alla bellezza del nostro Paese, da scoprire e da proteggere. Sabato 24 e domenica 25 visita oltre 1.000 luoghi straordinari di tutta Italia insieme ai volontari del FAI.

na grande festa di piazza dedicata ai beni culturali. Un’occasione unica per scoprire luoghi solitamente chiusi al pubblico e sentirsi parte di quell’Italia vivace e impegnata, creata dai 9 milioni di persone che in questi anni hanno dimostrato di amare e di riconoscersi nell’immenso patrimonio culturale custodito nel nostro Paese. Chiese, ville, borghi, palazzi, aree archeologiche, castelli, giardini, archivi storici: sono oltre 1.000 i luoghi aperti con visite a contributo libero in tutte le Regioni grazie all’impegno e all’entusiasmo delle Delegazioni e dei volontari del FAI.

Info: https://www.fondoambiente.it/

CON NINO ROTA NELLE CASE DELLA MUSICA

FABBRICA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO AL CALVARIO

PALAZZO TITO ACETO

CHIESA DI SAN DOMENICO

CASALE DI SAN MARTINO

MUSEO DIOCESANO

MUSEO DELLA CRIPTA DI ROMUALDO

LA TIPOGRAFIA PORTOGHESE

CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO: CAPPELLA FAMIGLIA ORSINI