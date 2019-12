'Un giorno perfetto' in scena al Teatro Di Cagno di Bari

Giovedi 12 DICEMBRE e Venerdi 13 DICEMBRE alle ore 21 “UN GIORNO PERFETTO” COMMEDIA COMICA Della Compagnia I FILODRAMMATICI” di NAPOLI

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 10

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 – 3487632546

Siamo a Napoli, dove a casa Greco fervono i preparativi per la magnifica festa dei diciotto anni di Mirella.

L'agitazione generale coinvolge l'ingenuo capo di famiglia Lorenzo, geometra e piccolo imprenditore edile, e la famelica moglie Teresa, presa dalla feroce ambizione di ascesa sociale. Vedendo nella festa la grande occasione per emergere, Teresa ha deciso di fare le cose in grande e non ha badato a spese, dal catering agli arredi. Ha persino ingaggiato un cameriere indiano affinché potesse dare quel tocco esotico in più, per una festa così importante. Lorenzo, pur di accontentare le donne della sua vita e supportato da Ciro, l'invadente aiutante portiere, asseconda ogni loro capriccio a spendere una fortuna per la festa, nonostante lui stesso la ritenga eccessiva.

Finalmente arriva il grande giorno. Tutto sembra perfetto, gli invitati iniziano ad arrivare. Ma un'inaspettata notizia giunge dal piano di sotto e sconvolge i programmi della famiglia: La signorina Erminia Carrozza, che vive insieme alla sorella Patrizia, muore proprio il giorno della festa. Un lutto improvviso si trasforma così in un grande fastidio per casa Greco e l'intera festa è messa a rischio. Cosa fare? Come si fa una festa con un morto sotto casa?