Alla masseria Dal Canonico di Mola di Bari 'Rossella Giovannelli sings Billie holiday'

Torna al musica dal vivo alla masseria Dal Canonico di Mola di Bari. Per riaprire il palcoscenico la direzione artistica ha scelto un concerto e un repertorio molto accattivanti.

Sabato 11 luglio dalle ore 20.30 ROSSELLA GIOVANNELLI SINGS BILLIE HOLIDAY

Rossella Giovannelli, voce - Michele Giuliani, piano

Pasquale Gadaleta, contrabasso - Giacomo Mongelli, batteria.

Il concerto: la voce di Rossella Giovannelli ci riporta indietro agli anni cinquanta del novecento reinterpretando i cavalli di battaglia della grande Billie Holiday, regina del jazz e del blues. Ad accompagnare Rossella un trio collaudatissimo composto da jazzisti di lungo corso: il pianista Michele Giuliani, il contrabbassista Pasquale Gadaleta, il batterista Giacomo Mongelli.

Inizio ore 20.30.

Solo concerto 10€, concerto e consumazione 15€, concerto e cena 30€.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La rassegna del Canonico prosegue venerdì 17 luglio con un concerto imperdibile con due grandi nomi del blues internazionale: Nathaniel Peterson & Andrea Braido.

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.