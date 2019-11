Giovanni Allevi incontra i fan della Feltrinelli e presenta il suo ultimo album 'Hope'

Giovanni Allevi, compositore filosofo, pianista e direttore d’orchestra, torna con “HOPE” un nuovo album legato alla magia del Natale in uscita nei negozi il prossimo 15 novembre. In questo ultimo lavoro, l’Enfant Terrible della musica classica contemporanea unirà al suo inconfondibile pianoforte una grandiosa formazione composta dal Coro dell’Opera di Parma, dall’Orchestra Sinfonica Italiana e dal Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano.

Ed è proprio il 15 novembre che darà il via all’ Hope Instore Tour. Un viaggio in cui toccherà molte fra le più importanti città italiane per incontrare i suoi fan e per firmare le copie del suo ultimo progetto musicale. Di seguito gli appuntamenti: 15/11, Firenze - Feltrinelli Red (Piazza della Repubblica - ore 18.00), 16/11, Torino - Feltrinelli (Piazza CLN - ore 18), 18/11, Bologna - Feltrinelli (Piazza Ravegnana - ore 18.00), 21/11, Roma - Feltrinelli (Via Appia Nuova - ore 18), 22/11, Palermo - Feltrinelli (Via Cavour - ore 18), 23/11, Catania - Feltrinelli (Via Etnea - ore 18.00), 25/11, Bari - Feltrinelli (Via Melo - ore 17.30), 26/11, Milano - Feltrinelli (Piazza Piemonte - ore 18.30) e per concludere 27/11, Napoli - Feltrinelli (Piazza dei Martiri - ore 17.30).