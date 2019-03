Giovanni Allevi torna in concerto sul palcoscenico del Petruzzelli

La Camerata ha da poco svelato il secondo evento straordinario previsto dalla settantasettesima Stagione appena avviata. Si tratta di un talento musicale fuori dal comune che già lo scorso anno ha fatto registrare il tutto esaurito presso il Teatro Petruzzelli. Giovanni Allevi tornerà a calcare il prestigioso palcoscenico barese il prossimo 15 aprile con un recital che lo vedrà protagonista insieme al suo pianoforte, affiancato da 13 selezionati archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana.



Nella consueta triplice veste di compositore, pianista e maestro d'orchestra, col carisma e la leggerezza che lo contraddistinguono, porterà un repertorio classico-contemporaneo che attraverserà i brani più celebri della sua carriera.



Un artista Allevi che, a dispetto di un'immagine dal candore quasi puerile, ha avuto il merito, negli ultimi vent'anni, di avvicinare generazioni di ragazzi al repertorio classico e allo studio della musica rendendola semplicemente materia accessibile a tutti, senza semplificarla o banalizzarla. È stata questa la sua cifra vincente, grazie alla quale ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali.



Un evento assolutamente da non perdere, dunque, del quale è già possibile prenotare il proprio posto in poltrona o poltroncina.



Per informazioni e prenotazioni gli uffici della Camerata in Via Sparano 141, sono sempre a disposizione (infotel 080/5211908) - www.cameratamusicalebarese.it