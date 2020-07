Appuntamento in Arena 4 Palme con lo scrittore barese Giovanni Za

Martedì 14 luglio, alle 19, si torna in Arena 4 Palme (ingresso libero, dall'entrata di Corso Italia 15 all'interno del Multicinema Galleria) per un evento non cinematografico, ma che prelude all'apertura vera e propria che si terrà da mercoledì 15, alle 21, con "Otto e mezzo" di Federico Fellini.

Lo scrittore barese Giovanni Za esordisce in libreria con un romanzo appena pubblicato da Fandango Libri. Si intitola "Stupidi e contagiosi" (pagg. 304, euro 18) e sarà presentato in Arena 4 Palme dall'autore, insieme all'assessore alla Cultura del Comune di Bari Ines Pierucci. Modera Simona Ardito.