Al via il 10° giro della Puglia delle auto storiche: prima tappa all’Aeroclub di Bari Palese

Un tour della Puglia a partire dall’Aeroclub di Bari Palese. Sarà il club guidato da Gianfrancesco Pesce a ospitare la prima tappa del 10° giro delle auto storiche promosso e organizzato dal Nuovo circolo degli scacchi, con Giulio Romanazzi Carducci. Mercoledì 29 maggio alle 11,30, i 50 esemplari iscritti – tra cui una Lagonda M45 tourer del 1934 e altre prestigiose vetture che hanno fatto la storia dell’auto – si raduneranno nella sede del club, in viale Enzo Ferrari, nei pressi dell’aeroporto Karol Wojtyla, prima di partire alla volta di Minervino Murge.

Oltre alla Lagonda del 1934 – uno dei nove esemplari originali al mondo, secondo l’organizzazione – nell’elenco delle auto che sfileranno lungo la Puglia c’è anche la Ferrari 250 cabriolet di Alfonso di Borbone-Orleans, il cugino del re di Spagna, che sfilerà al volante dell’auto.

Dopo la visita all’Aeroclub, le auto saranno dirette alla sede delle cantine Tormaresca Antinori di Minervino Murge, e da lì verso la cinque giorni fra i borghi più belli della regione. Dal 29 maggio al 2 giugno, in calendario tappe in cinque delle sei provincie pugliesi, fra Castel del Monte (Andria), Martina Franca (Taranto), Conversano, Alberobello, Polignano a Mare e l’aeroporto militare di Gioia del Colle (Bari), poi San Vito dei Normanni (Brindisi) e Lecce. Ultime due soste, nel giorno della Festa della Repubblica, a Bari, in piazza del Ferrarese, poi a Trani, in piazza Quercia.