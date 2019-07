Giro d'Eatalia, le 5 tappe del gusto

Giovedì 25 luglio, un giro d'Italia davvero particolare realizzato in collaborazione con R.P. Consulting: in programma, un viaggio alla scoperta dei vitigni, delle persone, delle tradizioni e dei prodotti tipici di 5 regioni italiane.



Il tutto sullo sfondo delle nostre Terrazze vista mare.



- PIEMONTE

La Cruda de “La Granda”

Selezione di formaggi e miele

Gelato della “Gelateria Gentile” con la migliore nocciola del Piemonte



- LIGURIA

Focaccia genovese della Panetteria di Eataly

Trofie al pesto

Pandolce



- TOSCANA

Selezione di salumi

Crostini con patè di cinta senese

Cecina



- PUGLIA

Tiella patate riso e cozze

Focaccia barese della Panetteria di Eataly

Latticini pugliesi

Cuoppo di mare



- SICILIA

Arancine

Cannoli e cassatine

Crostini con pistacchio, acciughe e pomodorini sott'olio



Ad accompagnare le proposte in Menu, una selezione di 5 grandi vini per ogni regione.



Per info: 080 6180435