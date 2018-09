Al Petruzzelli di Bari il balletto romantico “Giselle” presentato dal Classical Russian Ballet

Il 13 Dicembre 2018 è in programma il capolavoro per eccellenza del balletto romantico “Giselle” presentato dal Classical Russian Ballet, per la prima volta a Bari.

La Compagnia, fondata a Mosca nel 2004 da Hassan Usmanov, (Direttore artistico e primo ballerino) è riconosciuta in tutto il mondo come una delle formazioni di balletto russo di maggior prestigio. Il corpo di ballo è composto da ballerini provenienti dalle maggiori Compagnie russe, diplomati all'Accademia di danza del Bolshoi, all'Accademia di Vaganova e in altre rinomate scuole di danza sovietiche. La Compagnia si è esibita con successo in Russia, nell'intera Europa, Giappone ed in altri Paesi.



info e prenotazioni Camerata Musicale Barese

www.cameratamusicalebarese.it