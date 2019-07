Gita pomeridiana e serale a Capurso per la devozione della Madonna del Pozzo e ad Alberobello con cena finale

Il circolo Acli – Dalfino organizza per Sabato 24 agosto una gita pomeridiana e serale a Capurso per la devozione della Madonna del Pozzo e poi si proseguirà per la bellissima Alberobello, l’incantevole cittadina dei TRULLI, patrimonio dell’UNESCO, dove si visiterà il centro storico con sosta al Santuario dei Santi Medici.

A termine cena presso il famoso ristorante di Alberobello e, dopo cena, passeggiata panoramica nella splendida città dei Trulli illuminati.

Partenza h. 16,00 da L.go Santa Chiara. Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.