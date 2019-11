Giù le mani dalla zia, Rino gaetano tribute band - 4° tnt beerthday

Giovedì 5 dicembre è tempo di festeggiare il 4° compleanno del TNT.

Appuntamento alle 21:00 nel vostro pub preferito, la nostra, la vostra casa.

Festeggeremo alla grande: non perdetevi il live dei GIÙ LE MANI DALLA ZIA - Rino Gaetano tribute band.



"Giù le mani dalla zia", oltre ad essere un divertentissimo live musicale, racchiude in se gag e momenti teatrali in modo da rendere più leggere ed entusiasmanti anche le canzoni meno famose e meno capite di questo martire cantautore. "Giù le mani dalla Zia" calca palchi di piazze e locali del Sud Italia.



Vi aspettiamo il 5 Dicembre!



Non ci resta che alzare le pinte e brindare!

CHEERS!

Web: www.facebook.com/tnttapntable/