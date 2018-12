L’autista di Falcone, Giuseppe Costanza, incontra a Bari gli alunni della I.I.S.S. Marco Polo

Mercoledì 5 dicembre, alle 10:00, nell’auditorium della scuola “I.I.S.S. Marco Polo” di Bari, l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, ha organizzato l’incontro tra gli studenti dell’istituto e Giuseppe Costanza, autista e uomo di fiducia del giudice Falcone, unico superstite della tragica strage di Capaci.

“Partendo dal suo libro – ha spiegato Donato Sasso – Costanza racconterà la sua storia ai giovani, evidenziando l’importanza dell’impegno civile alla lotta contro la mafia. Non sarà un discorso unidirezionale, in quanto i ragazzi saranno chiamati a dialogare con lui, attraverso domande e riflessioni”.

Questo incontro, che sebbene tratterà tematiche serie e importanti, prenderà il via con toni leggeri, rientra in una serie di iniziative promosse dall’associazione culturale, che vanno al di là dello spettacolo. Lo scorso novembre, proprio in questo ambito, la Echo Events ha portato in scena Ettore Bassi con “Il sindaco Pescatore”, uno lavoro teatrale nel quale racconta, attraverso un monologo molto d’effetto, la storia dell’uccisione di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, assassinato da ignoti durante un agguato.

“Abbiamo conosciuto personalmente Peppino Costanza lo scorso anno, in occasione della presentazione del suo libro, scritto con Riccardo Tessarini. Non solo lo abbiamo reso socio onorario della nostra associazione culturale, ma abbiamo instaurato un’amicizia. Credo che portare in giro il suo racconto sia molto importante per tutti e soprattutto per le nuove generazioni”.

Durante questo incontro, creato proprio per promuovere lo sviluppo della cultura e la sensibilizzazione nei confronti di questa tematica, saranno presenti Rosa Scarcia, dirigente della scuola per scenari internazionali, che comprende un liceo linguistico e un tecnico economico e il conduttore televisivo Mauro Pulpito.

I.I.S.S. Marco Polo – V.le Bartolo, 4/6 – Bari

Info: www.echoevents.it

Inizio dibattito: 10:00