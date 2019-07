Nel Puglia Outlet Village Giusy Ferreri in concerto gratuito

Il palcoscenico del Puglia Outlet Village di Molfetta riaccende le luci sabato 3 agosto, portando nella piazza principale il fenomeno musicale Giusy Ferreri. La cantautrice palermitana dalla voce immediatamente riconoscibile si esibisce in un concerto gratuito, trascinando il pubblico con le sonorità dei suoi successi trasversali, come “Non ti scordar mai di me”, “Roma Bangkok”, “Amore e Capoeira” e l’ultimissimo “Jambo”.

L’ultimo lavoro della Ferreri, “Girotondo”, presenta elementi innovativi e di continuità rispetto alla precedente discografia della cantautrice. Tutti i brani contenuti nell'album traggono ispirazione dal genere pop, che viene poi contaminato da altre sonorità come il reggaeton e la new wave, con quest'ultimo genere musicale già sperimentato dalla cantante nel precedente album “L'attesa”. Da segnalare, infine, il brano che chiude il CD, “La Gigantessa”, ispirato dal breve componimento poetico “La Géante” di Charles Baudelaire. La cantante italiana si è espressa così sul suo ultimo album: “Il nuovo disco Girotondo racchiude per metà la vecchia Giusy, per l'altra metà la nuova. Insomma, questo disco è bello vario, del resto amo giocare con la versatilità”.

Giusy Ferreri detiene il particolare record di essere la cantante lanciata da un talent show italiano (X-Factor) ad aver venduto più copie di dischi nel mondo, oltre a essere l’artista che è rimasta più di 47 settimane alla numero uno della classifica dei singoli italiana, record precedentemente detenuto dalla cantante Madonna, con 38 settimane.

Il Village di Molfetta si conferma, ancora una volta, destinazione di grande richiamo con i suoi grandi concerti e i suoi eccellenti Store. Difatti, in occasione del concerto di Giusy Ferreri, i negozi della Land of Fashion pugliese resteranno aperti sino alle ore 23 per offrire un’esperienza di shopping sempre più completa.