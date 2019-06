Nella galleria comunale Spaziogiovani "Give me a Kiss - Collezione di baci…in mostra"

Sabato 8 giugno, alle ore 10.30, nella galleria comunale “Spaziogiovani”, in via Venezia 41, s’inaugura “Give me a Kiss - Collezione di baci…in mostra”, a cura del gruppo di sostegno della scuola Amedeo d’Aosta di Bari.

In esposizione le immagini della “collezione di baci” che la scuola ha prodotto nella sua sede, in altri istituti scolastici e in diversi contenitori sociali e culturali della città.

Interverranno all’inaugurazione Paola Romano, assessora alle Politiche educative, l’artista Hannah Vulcana e la giornalista Mara Chiarelli.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’assessorato alle Politiche educative del Comune di Bari, della Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi”, della Biblioteca dei Ragazzi-e, e del Giscel (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica) - Polo di Bari.

La mostra sarà visitabile fino al 10 giugno. L’ingresso è libero.