'Gli aristogatti', a Terlizzi appuntamento con il cinema con merenda

Un nuovo appuntamento con Cinema Con Merenda, in cui farsi trasportare dai ritmi jazz, mentre si gusta la merenda, del classico Disney:

GLI ARISTOGATTI (1970)

"Gli Aristogatti" (1970) costituisce uno dei film della Disney più amati del filone recente. La trama, ambientata nella Parigi degli anni Dieci, è uno degli elementi che ha reso questa pellicola davvero di altissimo livello.

Il film si apre con la gatta Duchessa che ha tre cuccioli, Minou, Matisse e Bizet. Il maggiordomo Edgar viene a sapere che la fortuna della padroncina di Duchessa sarà distribuita prima ai cuccioli e poi a lui. Sceglie quindi di abbandonarli nella natura per ottenere i soldi del testamento. I tre cuccioli vengono poi salvati dall'altro gatto Romeo, che li aiuta a ritornare a Parigi con la collaborazione di un'esilarante duo di oche provenienti dall'Inghilterra. Romeo e Duchessa si innamorano, anche se lei è costretta a lasciare lui per mantenere la propria fedeltà nei confronti della padrona che l'ha sempre ospitata ed accudita. Edgar cerca ancora una volta di far scomparire i tre piccoli, inviandoli in Africa. Alla fine, sarà proprio il maggiordomo a fare questa fine. La padrona di Duchessa sceglie di includere nel testamento Romeo al posto di Edgar.

