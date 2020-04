Gli emigranti molfettesi preparano, in Adelaide, i panzerotti pugliesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La foto che condividiamo è di Gino, figlio di emigrati molfettesi in Australia, vive ad Adelaide nel nuovo continente, dove in questo periodo , come purtroppo in quasi tutto il mondo, ci sono le restrizioni #stayathome #lockdown, e allora in famiglia ci si trasforma in chef riscoprendo le nostre trazioni molfettesi. Ed ecco qui che Gino si immortala alle prese con farina, uova, mozzarella e pomodoro realizzando così i panzerotti, che solo qualche anno fa ha potuto gustarli nella sua città d'origine: a Molfetta. Ricordiamo che nel 2016 noi l' associazione Oll Muvi, ai più conosciuti come I Love Molfetta, gli ha dedicato un articolo per il suo "viaggio di ritorno" insieme con la famiglia a Molfetta in occasione della festa patronale della Madonna dei Martiri, dove è stato anche evidenziato il suo tatuaggio raffigurante lo stemma del Comune di Molfetta, che ha riscosso le simpatie dei molfettesi. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo Facebook Gino: "This is what home isolation does to you makes you want to cook". Inviamo i saluti a Gino e a tutta la sua famiglia estendendoli alla grande comunità di emigrati molfettesi in Adelaide.

