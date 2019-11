Gli eroi del Natale per il cinema con merenda a Terlizzi

Per Cinema Con Merenda di Dicembre, a BimBumBam, verrà proiettato un film originale e divertente in cui la storia della natività è vista dagli animali che circondano la nascita di Geù.





GLI EROI DEL NATALE (USA 2017)

L'asinello Bo sogna di realizzare qualcosa di importante ma è costretto a far girare in tondo la macina di un mugnaio prepotente. La colomba Dave lo incita a seguire il corteo reale che passerà da Nazareth, e Bo trova il modo di liberarsi. Inseguito dal mugnaio, si rifugerà in casa di una giovane sposa incinta, Maria, che lo accoglierà con tenerezza, nonostante il marito falegname, Giuseppe, sia contrario ad accollarsi anche la cura del ciuchino - oltre a quella di un figlio che ha appena scoperto non essere suo.



Ebbene sì, Gli eroi del Natale narra la storia della natività, dal punto di vista degli animali che ritroveremo nella grotta accanto al bambinello: l'asino, ma anche il bue, le pecore - capitanate dalla ribelle Ruth che per seguire la sua strada ha abbandonato il gregge - e i tre cammelli che hanno portato sul dorso i Re Magi.

