Giovedì 4 ottobre (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è «Gli Incredibili 2», diretto da Brad Bird, il nuovo capolavoro firmato Pixar, nonché il sequel del primo fortunatissimo film del 2004, incentrato sulle vicende di una famiglia di supereroi. Nel nuovo capitolo, mentre Mrs. Incredible va in missione per recuperare i Super, Mr. Incredible veste i panni di casalingo, tra i compiti di Flash, le crisi adolescenziali di Violetta e il piccolo Jack-Jack.