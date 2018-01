gli operai- commedia in barese

Il Nuovo Teatro Popolare di Bari ritorna al teatro Bravò, con Gli Operai, divertentissima commedia in vernacolo barese che si immerge nella realtà lavorativa di oggi e che vi farà ridere ed anche emozionare. Famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, titolari implacabili, sindacalisti, segretarie...e soprattutto loro...Gli operai! 26 Gennaio, 2 e 9 Febbraio teatro Bravò, via Stoppelli 18 Bari (ex Salottino) costo del biglietto solo 10 euro, info e prenotazioni INSERIRE 339/7859301