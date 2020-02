“Global Women’s Breakfast” presso il Dipartimento di Chimica si parla di pari opportunità tra uomini e donne nella comunità scientifica

Il giorno 12 febbraio 2020, alle ore 9:00 si terrà, presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il “Global Women’s Breakfast”.

L’evento si svolgerà in contemporanea mondiale ed ha come finalità dare voce e visibilità alle tante figure femminili che operano proficuamente nel campo della ricerca scientifica e della Chimica per sottolineare l’esigenza di una “reale” pari opportunità tra uomini e donne nella comunità scientifica.

L’evento è ideato dalla IUPAC - International Union of Pure and AppliedChemistry-, l’organizzazione non governativa internazionale dedita alla promozione internazionale del progresso della chimica.

Interverranno le prof.sse A. Agostiano e A. Mangone, la dr.ssa A. Laurenza e verrà data lettura di alcuni passi -E. RANELLETTI, la donna giudice ovverosia la “grazia” contro la “giustizia” (1957) ed Y. N. HARARI Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità: non c’è giustizia nella storia ( 2014)- che offriranno spunti di riflessione per una discussione sul tema.

All’organizzazione dell’evento hanno contribuito alcune aziende del settore –Levanchimica, Shimadzu- ed il consorzio per lo Sviluppo dei sistemi a Grande Interfase –CSGI-.