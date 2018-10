Go Dugong live al Mat laboratorio urbano di Terlizzi

Il 20 ottobre arriva al MAT laboratorio urbano il nuovissimo live con band di GO DUGONG. Go Dugong è il moniker di Giulio Fonseca, produttore e musicista piacentino di base a Milano. La sua carriera è un percorso che si snoda su più direzioni, come un prisma i cui tagli offrono varie prospettive da cui osservarne l’evoluzione. Porta la sua musica in giro per festival e venue in Italia e in Europa, in set dove la sua espressività multiforme trova libero sfogo, mescolando “ritmi carioca, boom bap, africanismi e bass music inglese”.

