Go Dugong, suoni dal Mondo live all'Eremo club di Molfetta

Un doppio concerto illuminerà la scena dell’Eremo Club sabato prossimo, 5 maggio , a partire dalle 22.30 . Due live in una notte che avranno come protagonista una delle migliori rock band di questi anni, …A TOYS ORCHESTRA all’indomani della pubblicazione del nuovo album “Lub Dub”, e GO DUGONG, alias Giulio Fonseca, producer e musicista piacentino di base a Milano, cultore e ricercatore di suoni “globali” che arriva all’Eremo per presentare il nuovo sorprendente lavoro discografico “Curaro” in una veste live con band a supporto, formata da Enrico Crippa al basso e Camillo Crippa alla batteria. A pertura porte alle 21.30, inizio live alle 22.30. Ticket 8 euro al botteghino. Info: 340/722.57.70 . A seguire, largo al ballo bello con le selezioni dei dj dell’Eremo Club.

La notte dell’Eremo proseguirà con il live di Giulio Fonseca, aka Go Dugong, un cultore della global music, che continua un viaggio, iniziato con “Novanta” (42 Records/Fresh Yo!) nel 2015, attraverso sonorità esotiche, passando dall’Africa all’America Latina, puntando sempre alla mescolanza e non sposando mai un genere predefinito. Se lì il tema affrontato era il clash culturale metroplitano, “Curaro”, l’album uscito a marzo per 42 Records nasce con l’intento di scavare più a fondo per cercarne le radici. L’ispirazione arriva dalla fascinazione per le prime civiltà, i cui miti e leggende sono inevitabilmente legati alla natura e all’universo, per i loro culti ancestrali, figure mitologiche, rituali ed esoterismo: risultato è ancora una volta un ibrido di ritmi, stili e generi musicali tra musica afro, andina e amazzonica, dub, psichedelia e cosmic che si fondono con l’intento di raccontare questa ricerca. Nelle produzioni di Go Dugong si innestano ritmi, lingue, strumenti, field recordings e campioni provenienti da tutto il mondo; un collage di suoni a cui lavora con la passione del collezionista e la meticolosità dell’artigiano dando vita a lavori dall’energia unica, l’energia di una vita globale che non si ferma mai. GO Dugong in questo live sarà accompagnato da Camillo Crippa alla batteria e da Enrico Crippa al basso.

Sabato 5 maggio

Doppio concerto con …A TOYS ORCHESTRA in “Lub Dub Tour” e GO DUGONG (live band) in “Curaro Tour”

Apertura porte ore 21.30, start live 22.30

Ticket: 8 euro al botteghino

Info: 340 7225770

Eremo Club - S.P. Molfetta-Giovinazzo Km. 779

(dalla S.S. 16 bis, Uscita Molfetta sud, al semaforo svoltare a destra verso Giovinazzo)