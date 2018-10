Allo Showville il live dei Goblin di Claudio Simonetti in occasione del quarantennale del cult movie “Profondo Rosso”

Dopo l'anteprima intitolata 'Ad Museum', Time Zones presenta alla stampa l'edizione numero 33 e annuncia in anteprima il live dei Goblin di Claudio Simonetti in occasione del quarantennale del cult movie “Profondo Rosso”. Venerdì 12 ottobre la rassegna diretta da Gianluigi Trevisi proporrà la proiezione del film e l’esecuzione dal vivo della colonna sonora che ha reso la band celebre nel mondo. Una soundtrack divenuta storica e indicata come seminale per una miriade di artisti e formazioni di provenienza internazionale, con brani che ancor oggi attraggono migliaia di spettatori come avvenuto per le date di Torino, Londra, Dublino, Oslo e altre città europee, australiane e statunitensi.

12 ottobre 2018 allo Showville di Bari