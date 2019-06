Gli irlandesi 'God is an astronaut' in concerto a Locorotondo

Il tour che accompagna l’uscita del loro ottavo album Epitaph (Napalm Records) è appena partito e dopo diverse tappe nella vecchia Europa arriverà fino agli Stati Uniti. Sono gli irlandesi GOD IS AN ASTRONAUT che da sedici anni dominano ancora le scene musicali per essersi distinti primi tra i gruppi strumentali. Unica data a Sud sarà quella del 13 luglio alla Masseria Mavu’gliola di Locorotondo (Ba) e per cui si sono già registrati picchi di vendita nelle prime settimane.

L’acquisto dei biglietti prosegue nel circuito on line Vivaticket (25 euro + diritti di prevendita) e in tutti i punti vendita Vivaticket. I biglietti, salvo disponibilità, anche il giorno dell’evento al botteghino al costo di 33 euro.

La band, che ha scelto di bissare la data pugliese dopo il grande successo del 2017, offre uno spettacolo denso di novità circa la prospettiva sonora avendo accentuato, nel nuovo lavoro, dalla ricerca melodica con un’evoluzione elettronica e inserimenti di atmosfere dark ambient.

Note sinfoniche e trionfali quasi ispirate alla musica classica attendono dunque i numerosi fan del trio di Glen Of The Downs che, accanto alla consueta line up formata da Lloyd Hanney (batteria) e i gemelli Kinsella, Torsten (chitarra, piano, synths)e Niels (basso), si avvarrà durante il tour della collaborazione delle chitarre di Robert Murphy e Gazz Carr.

In apertura della serata, il collettivo berlinese The Ocean, nella loro unica data italiana. Selezioni musicali a cura di Erriquenz (RocKcult). A fine concerto dj-set di DJ Violet Tear (Rock/80s).

Evento prodotto da RocKcult, A Desert Odyssey in collaborazione con Hellfire Booking Agency

Info: www.rockcult.com – 347.6873864

http://www.facebook.com/DesertOdyssey

www.hellfirebooking.com