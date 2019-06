Nel Teatro Margherita l'incontro con la fotoreporter american Nadia Shira Cohen

Il mondo visto dagli occhi di chi lo rende immortale: continuano gli interessanti incontri con i fotografi protagonisti del World Press Photo. Il prossimo appuntamento sarà sabato 8 giugno, alle 18, nel Teatro Margherita con una fotoreporter americana. Nadia Shira Cohen racconterà la sua esperienza e parlerà anche del suo lavoro “God’s Honey” che le ha fatto vincere il secondo posto al World Press Photo 2019, nella sezione Environement, Stories. Modera: Alessio Vovlas, entomologo e guida ambientale dell'Associazione Polyxena

Saranno presenti anche i responsabili del progetto Dontbeescared di Bari, con un intervento sull'importanza della tutela delle api e sulla propria attività di informazione ed educazione.

Il lavoro della fotoreporter si è incentrato sul lavoro degli agricoltori mennoniti che coltivano la soia a Campeche, nella penisola dello Yucatan in Messico, e stando a quanto si dice, stanno minando il sostentamento degli apicoltori Maya locali.

I Mennoniti coltivano grandi appezzamenti di terreno nella zona. Gruppi ambientalisti e produttori di miele affermano che l'introduzione della soia geneticamente modificata e l'uso del glifosato agrochimico mette in pericolo la salute, contamina le colture e riduce il valore di mercato del miele minacciando il suo marchio "biologico".

La produzione di soia porta anche alla deforestazione, poiché sempre maggiori porzioni di terra vengono acquistate per questa coltivazione, incidendo ulteriormente sulla popolazione di api.



Nadia Shira Cohen

Il suo lavoro si concentra sui diritti umani, sui conflitti ambientali, sui temi sociali come l'aborto.

Collabora regolarmente con il New York Times e con altre testate, tra cui il National Geographic e Harpers Magazine.

Cohen ha vinto un premio dalla fondazione Getty Women Photograph per il suo lavoro in merito all'aborto clandestino in El Salvador.

È membro onorario della “International Women's Media Foundation”, oltre a detenere un "Pulitzer Centre On Crisis Reporting Grantee" per il suo lavoro sull'estrazione dell'oro in Romania. Le sue opere sono state esposte in Italia, Belgio, Germania, Messico e Russia.

PROGRAMMA DI EVENTI

8 Giugno ore 18.00

Public Lecture con Nadia Shira Cohen, autrice del foto-reportage “God's Honey” - 2° classificato 2019 World Press PhotoContest, Environment, Stories

Questa serie di scatti che racconta il disastro ambientale e umano causato dalle attività agricole intensive e la loro influenza sulle produzioni artigianali di qualità, come il miele di Xmabén, in Mexico.

15 Giugno ore 18.00

Talk con Enrico Stefanelli, Direttore del PhotoLux Festival

I-ΣMIGRAZIONI è una mostra che racconta i fenomeni migratori a partire dalla diaspora italiana dall’inizio del XX secolo fino al secondo dopoguerra con il flusso costante di persone verso il resto del mondo e fino alla all’attuale crisi migratoria nel Mediterraneo.

WORLD PRESS PHOTO 2019 – Bari

Dal 17 maggio al 23 giugno (Teatro Margherita)

Orari di Apertura

Lunedì - Giovedì 10:30 | 20:30 - (ultimo ingresso ore 19:30)

Venerdì - Domenica: 10:30 | 22:00 - (ultimo ingresso ore 21:00)



Biglietti:

TICKET INTERO € 6,50

TICKET GIORNALIERO (audioguide in omaggio) € 7,50

UNDER 25 | OVER 65 € 5,00

GRUPPI (min 15 persone) € 5,00

SCUOLE € 4,50

MARTEDÌ UNIVERSITARIO € 4,50

DIVERSAMENTE ABILI INGRESSO GRATUITO

BAMBINI UNDER 12 INGRESSO GRATUITO

GIORNALISTI CON ACCREDITO* INGRESSO GRATUITO

CATALOGO € 25,00