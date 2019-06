“Un goal per il Villaggio Agebeo”, il torneo di calcio di beneficenza che si svolgerà domenica 30 giugno presso il Centro sportivo Di Cagno Abbrescia. Scenderanno in campo gli atleti Agebeo, Comune di Bari, Vigili del Fuoco di Bari, BariMania social and friends, La Bari siamo noi, Club Villaggio, Accademia Portoghese, Cidi.