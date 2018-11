Gran cenone di San Silvestro a Dimora Damabiah

Dimora Damabiah il 2018 lo chiude in bellezza!



In una calda atmosfera di una delle prestigiose location della struttura, ci si prepara all’arrivo del 2019.

I sorrisi dello Staff di sala e cucina incrementano la prelibatezza del menù. Nell’aria invece, si sentono già le note dei magici mix di Dj Mario Macirella pronte ad abbracciare anche loro, tutti i partecipanti di quest’ultima notte 2018.

Per chi non si accontenta solo del Gran Cenone e vuole cominciare al meglio l’anno nuovo, Dimora Damabiah è aperta anche a pranzo 1° Gennaio 2019.

Per info e Prenotazioni:

Tel. 0804674577

Oppure

Visita la pagina di Facebook www.facebook.com/DimoraDamabiah/